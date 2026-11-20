Кравцов рассказал о подготовке материалов для "Разговоров о важном" Кравцов рассказал о методике подготовки материалов для "Разговоров о важном"

Москва20 ноя Вести.Материалы для занятий "Разговоры о важном" разрабатывают отдельно для учеников начальной, основной и старшей школы. Подробнее о том, как проходят занятия, ИС "Вести" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, на занятиях показывают тематические фильмы о выдающихся соотечественниках.

Мы разрабатываем материалы для начальной школы, для основной и для старшей школы. [Занятие] проводится по понедельникам, на нем рассказывается на примере различных тем, которые интересуют школьника, которыми живет наша страна, о наших героях, в том числе героях специальной военной операции. Такие фильмы мы готовим. Уже прошли уроки о Путилове, о Зорге, о Минине и Пожарском рассказал Кравцов

Как подчеркнул глава Минпросвещения , патриотическое воспитание должно основываться на личном отношении человека к своей Родине, а не быть навязанным.

Если мы говорим о воспитании патриотизма, любви к Родине, то патриотизм должен быть прежде всего в душе. Он не должен быть каким-то показным, на мой взгляд. А человек должен чувствовать и уважительно относиться и к старшим, и к своей малой, большой Родине не просто потому, что так приказано или так надо, а потому, что он так думает, потому, что он в этом уверен указал министр

Кравцов отметил положительный отклик на занятия со стороны учителей и школьников.

Примеры героев, которые где-то ценой своей жизни, где-то проявив мужество, где-то отказавшись от какой-то роскоши для помощи людям, стране, совершили поступки, о которых нужно говорить школьникам, – это, конечно, очень важно. И по уже проведенным урокам мы видим хороший отклик, результаты со стороны учителей, со стороны самих школьников. Перед уроком поднимается государственный флаг, исполняется государственный гимн нашей страны. Тоже, помните, было много споров, нужно это, не нужно. Честно говоря, для меня это все звучит странно. Конечно, нужно. Здесь, конечно, важно содержание и важен сценарий отметил он

Ранее Кравцов сообщил, что для обновленного курса "Разговоры о важном" было создано 83 фильма.