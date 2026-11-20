Москва20 ноя Вести.Россия выстраивает суверенную систему образования на основе единых учебных программ, государственных учебников и общей системы воспитательной работы. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По его словам, отсутствие единых подходов к обучению и воспитанию приводило к снижению качества образования.

Если каждая школа работает по своей программе, по своему учебнику, нет единой системы воспитательной работы, где-то система воспитания ведется, где-то не ведется, то отсюда в определенной степени хаос, понижается качество образования. Все те проблемы, которые мы, к сожалению, видели, корни которых уходят в девяностые годы. И сегодня, с учетом лучшего отечественного опыта, зарубежного опыта, мы выстраиваем суверенную систему образования. Когда нам не говорят из-за рубежа, как лучше делать, когда мы сами решаем на основе… нашего лучшего опыта, опыта наших лучших школ, учителей, экспертов сказал Кравцов

Министр пояснил, что основой единого образовательного пространства становятся общие программы и государственные учебники, а также единые подходы к подготовке педагогов и воспитательной работе.

Мы строим единое образовательное пространство. Что это означает? Это означает единые программы, когда школьники обучаются по установленному на федеральном уровне содержанию по каждому классу, по каждому предмету, тот объем содержания, который потом будет спрашиваться на проверочных работах, ОГЭ, ЕГЭ. Все школы работают по единым программам, за исключением школ, которые преподают предметы на углубленном уровне. Единые государственные учебники с проверенной информацией, права принадлежат государству, цена в 2-2,5 раза ниже коммерческих. Единая система подготовки учителей, педагогических кадров в педагогических вузах, в педагогических университетах. Единая система воспитательной работы сообщил Кравцов

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что в России нужно ввести единый подход к трудоустройству педагогов.