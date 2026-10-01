На уроках "Разговоры о важном" внедрят новые фильмы с использованием ИИ

Митрополит Тихон рассказал о внедрении видеороликов с нейросетями в школах На уроках "Разговоры о важном" внедрят новые фильмы с использованием ИИ

Москва1 окт Вести.В рамках внеурочных занятий "Разговоры о важном" в российских школах начнут демонстрировать образовательные видеоролики и фильмы, созданные с применением искусственного интеллекта.

Об этом сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), выступая на форуме классных руководителей с участием министра просвещения Сергея Кравцова и официального представителя МИД Марии Захаровой.

Владыка Тихон выступает идеологом и автором сценариев для таких проектов. В эксклюзивном комментарии MK.RU он подчеркнул, что использование нейросетей в видеопроизводстве уже стало современной нормой.

При этом каждый десятиминутный фильм создается командами профессиональных режиссеров, художников и сценаристов на протяжении трех месяцев, чтобы материал глубоко откликался у школьников.