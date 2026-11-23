Зоолог Кречмар сравнил нынешние выходы медведей с событиями 1962 года в Якутии Кречмар: массовые выходы медведей к людям повторяют события 1962 года

Москва23 ноя Вести.Кандидат биологических наук, специалист по конфликтам с крупными животными и человеком Михаил Кречмар рассказал агентству ТАСС, что массовые выходы медведей к населенным пунктам в 2026 году во многом напоминают то, что происходило в 1962 году, но СМИ слишком сгущают краски.

То, что мы сейчас видим, очень сильно повторяет ситуацию 1962 года. Вообще один в один. Однако сейчас в СМИ из медведя делают некоего монстра, который похож на Терминатора, выходит к людям и ест цитирует слова Михаила Кречмара агентство ТАСС

Зоолог считает, что люди плохо понимают, зачем нужно регулировать численность диких животных. По его мнению, людям следует объяснять: отстрел отдельных особей – часть управления природой, ведь у любой популяции есть пределы. При этом не каждое появление зверя рядом с населенным пунктом одинаково опасно, добавил он.

Похожая ситуация складывалась в Якутии в 1960-е года: бурых медведей было до 20 тысяч особей, и они конфликтовали с людьми. Тогда для контроля численности хищников создавали специальные оперативные бригады – только за август и сентябрь 1962 года в Томпонском районе Якутии отстреляли 50 медведей.

В 2026 году массовый выход медведей к людям вызвал катастрофический неурожай кедрового ореха - от востока Кемеровской области до западной части Хабаровского края. Как ранее рассказывал Михаил Кречмар, из-за нехватки естественного корма голодные звери идут искать еду рядом с жильем людей.