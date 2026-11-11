Песков: запрос от Норвегии на новый разговор с Путиным не поступал

Кремль: запроса от премьера Норвегии Стере на новый разговор с Путиным не было Песков: запрос от Норвегии на новый разговор с Путиным не поступал

Москва11 ноя Вести.Москва не получала запрос из Осло на новый телефонный разговор между премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом России Владмимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Нет, не было сказал он, отвечая на соответствующий вопрос

Ранее 11 ноября Стере заявил, что не исключает возможность еще одного разговора с Путиным.

27 октября Стере и президент Финляндии Александр Стубб иницировали телефонный разговор с главой российского государства. Участники беседы обсудили украинское урегулирование, а также вопросы безопасности на Балтике и Севере Европы.