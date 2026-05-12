Кремль заявил о макроэкономической стабильности в стране благодаря мерам кабмина Песков: меры кабмина РФ обеспечили макроэкономическую стабильность в стране

Москва12 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что благодаря мерам правительства можно говорить о макроэкономической стабильности в России.

Российский кабмин принимает нужные меры, чтобы поддерживать стабильность экономики, но она не может быть застрахована от волатильности на мировом рынке, рассказал журналистам Песков.

Благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышались заявил пресс-секретарь президента

Ранее вице-премьер России Александр Новак отмечал, что корректировка в экономике после периода высокого роста является нормальным этапом ее циклического развития.