В Петербурге в День Победы закроют крупные ТЦ

Крупные ТЦ закроют в центре Петербурга 9 мая В Петербурге в День Победы закроют крупные ТЦ

Москва7 мая Вести.Работу нескольких торговых центров приостановят в Санкт-Петербурге 9 мая для обеспечения безопасности на период проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, с 10.00 до 16.00 мск будут закрыты шесть торгово-развлекательных комплексов и центров: "Галерея", "Невский центр", "Большой Гостиный Двор, "Пассаж", Grand Palace и "Невский атриум".

Принятые меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан и правопорядка в период проведения массовых мероприятий сказано в сообщении

Кроме того, в День Победы будет запрещена парковка и движение средств индивидуальной мобильности в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском и Центральном районах города. Ограничения введут с 00.00 8 мая. Они продлятся до 16.00 мск 10 мая.