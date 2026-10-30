Избивший до смерти бабушку из Владимира курьер аферистов сам пришел в полицию

Курьер аферистов до смерти избил 95-летнюю пенсионерку из Владимира Избивший до смерти бабушку из Владимира курьер аферистов сам пришел в полицию

Москва30 окт Вести.Полицейские доставили из Архангельской области во Владимир 18-летнего жителя Нижегородской области, который подозревается в причинении смертельных телесных повреждений 95-летней жертве телефонных мошенников. Об этом сообщает УМВД по Владимирской области в MAX.

В прошлом году пожилая женщина уже передала телефонным мошенникам под предлогом декларирования почти 2 миллиона рублей. В этот раз они вновь направили к ней курьера – обманутого ими юношу.

Ему представившиеся "сотрудниками правоохранительных органов" аферисты рассказали, что пенсионерка якобы занимается противоправной деятельностью.

Находясь в квартире, молодой человек по указанию куратора нанес женщине телесные повреждения, обыскал квартиру, однако денег не обнаружил. Потерпевшая скончалась на месте говорится в публикации

После этого молодой человек скрылся. Сначала он уехал в Ивановскую область, а затем в Архангельскую.

Там он осознал преступный характер своих действий и обратился в полицию с повинной рассказали правоохранители

В его отношении возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Фигурант заключен под стражу. Проводится проверка причастности задержанного к другим криминальным деяниям, отметили в полицейском ведомстве.