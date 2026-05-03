Павлюк: гости "Красной Поляны" могут отменить бронирование в любой момент

Курорт "Красная Поляна" ввел отмену бронирования в любой момент Павлюк: гости "Красной Поляны" могут отменить бронирование в любой момент

Москва3 мая Вести.Гости курорта "Красная Поляна" теперь могут отменить бронирование в любой момент. Об этом рассказал ИС "Вести" руководитель департамента гостиничного развития курорта "Красная Поляна" Александр Павлюк.

С 1 марта 2026 года в России действуют обновленные правила бронирования гостиниц, кемпингов и баз отдыха. При отмене заявки до дня заезда клиенту возвращается полная стоимость, в противном случае удерживается оплата только за одни сутки.

Изменили тарифную политику, соответственно, все гости могут отменить бронирование в любой момент сообщил Павлюк

Накануне глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил ИС "Вести", что курортный сезон в пострадавшем от атак украинских дронов Туапсе не отменен, пляжи будут доступны для туристов.