Москва30 авг Вести.Музыкальный фестиваль "Кустендорф Классик", который завершился в Дрвенграде, объединяет сербскую и русскую культуры. Об этом ИС "Вести" заявил режиссер, основатель фестиваля Эмир Кустурица.

Это фестиваль, в котором русские и сербские артисты вместе работают, и это встреча этих культур, которые, я всегда верил, что это одна культура. В Сербии никогда не было, и я думаю, что долго не будет формализованного отношения к культуре Сербии и к культуре России … Этот город, [Дрвенград] – это лучшая площадка для молодых людей-артистов