Москва30 авгВести.Музыкальный фестиваль "Кустендорф Классик", который завершился в Дрвенграде, объединяет сербскую и русскую культуры. Об этом ИС "Вести" заявил режиссер, основатель фестиваля Эмир Кустурица.
Это фестиваль, в котором русские и сербские артисты вместе работают, и это встреча этих культур, которые, я всегда верил, что это одна культура. В Сербии никогда не было, и я думаю, что долго не будет формализованного отношения к культуре Сербии и к культуре России … Этот город, [Дрвенград] – это лучшая площадка для молодых людей-артистовсказал он
В Сербии с 27 по 29 августа прошел 13-й музыкальный фестиваль "Кустендорф Классик". В нем приняли участие 12 молодых музыкантов из России.