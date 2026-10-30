Лантратова: багаж желающих выехать из Алешек повезут в отдельном автобусе Лантратова: отдельный автобус выделят для багажа эвакуируемых жителей Алешек

Москва30 окт Вести.Отдельный автобус организуют для перевозки багажа жителей, которые желают покинуть город Алешки Херсонской области, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, такая мера позволит обеспечить безопасность перевозки личных вещей и создать комфортные условия для пассажиров, которые смогут взять с собой только ручную кладь.

Будет, конечно, во избежание любых провокаций обеспечена полная безопасность с точки зрения личных вещей, багажа. Для этого будет организован отдельный автобус сказала Лантратова

Ранее омбудсмен сообщила о завершении разминирования маршрутов в Алешках, необходимых для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей.

Она уточняла, что возможность выехать из города будет предоставлена до 14.00. После 14.30 планируется начать раздачу гуманитарной помощи.