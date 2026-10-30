Лантратова: отдельный автобус оборудован для вывоза домашних животных из Алешек Лантратова: автобус оборудуют для вывоза домашних животных из Алешек

Москва30 окт Вести.Для жителей Алешек Херсонской области, которые хотят эвакуироваться вместе с домашними животными, организуют отдельный автобус. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, организаторы гуманитарной миссии учли обращения людей, которые говорили, что хотят взять с собой питомцев.

Этот момент мы тоже обсуждали, предусмотрели, поэтому будет организован отдельный автобус с клетками для людей, которые хотят вывести с собой своих домашних питомцев сказала она

Ранее Лантратова в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявила, что гуманитарная миссия в Алешках организована на высоком уровне. Она также отметила, что у участников миссии хорошее настроение.