Москва1 ноя Вести.Латвия впервые в истории страны будет председателем Совета Безопасности ООН, в ее планах сделать ситуацию на Украине одним из приоритетов своей деятельности. Об этом заявила латвийский посол во Всемирной организации Санита Павлута-Десландес.

Рига закончит ряд председательств, которые ранее осуществляли три страны Европы – Греция, Дания и Франция. В течение ноября Латвия будет проводить формальные и неформальные мероприятия в СБ ООН.

Председательство в Совете Безопасности ООН – это период, когда страна наиболее заметна. Латвия сможет использовать свое председательство для защиты собственных интересов и ценностей, повышения узнаваемости страны, а также для демонстрации ответственной позиции следует из сообщения посла

Между тем Павлута-Десландес указала, что Рига задействует все возможности для того, чтобы конфликт на Украине был одним из приоритетов деятельности Совета Безопасности. По ее мнению, поддержка Киева может в том числе стать инструментом для укрепления безопасности страны.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия будет выступать против попыток западных стран "протащить" в Совбез своих союзников по ЕС и НАТО.