Москва24 сен Вести.Прозаик и эссеист Владислав Отрошенко считает Солженицынскую премию русской Нобелевской премией. Своими эмоциями после церемонии вручения награды писатель поделился с ИС "Вести".

Вы знаете, я вообще Солженицынскую премию всегда считал такой русской Нобелевской премией… Я на самом деле очень высоко ценю эту премию, потому что те лауреаты, которые за многие годы были, это писатели, которых я знаю, которых я очень ценю как художников, как писателей, и не только писатели, и режиссеры, и актеры, которые получали эту премию – это такой блистательный список. Поэтому я очень дорожу этой премией сказал он

Отрошенко получил награду за многомерное изображение жизни донского казачества в рассказах и повестях, а также за глубокое исследование творчества Гоголя.

Моя художественная проза исследует такие главные феномены человеческого бытия. И феномен их жизни – это смерть, рождение, время, пространство. Вот эти вещи все для меня являются таким внутренним мотором [для] художественного исследования этих вещей… Почти все действия моих повестей, рассказов, романов происходят на юге России, в бывшей области войска Донского нынешней Ростовской области рассказал Отрошенко

Ранее вдова писателя и российский общественный деятель Наталия Солженицына сообщила, что жюри литературной премии продолжает ориентироваться на эстетический взгляд ее учредителя.