Москва24 сен Вести.Жюри литературной премии Солженицына продолжает ориентироваться на эстетический взгляд ее учредителя, писателя Александра Солженицына, при выборе новых лауреатов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала вдова писателя и российский общественный деятель Наталия Солженицына.

По ее словам, первые четыре церемонии вручения премии Солженицын сам выступал со словом и представлял лауреатов.

Потом он уже не мог выступать, он болел, но он принимал участие в выборе, в обсуждениях. И я вам должна сказать, что после его ухода… на наших собраниях жюри, когда мы планируем кого-то следующего… это немаловажно чувствовать, а что бы он, а как бы он отнесся, Александр Исаевич. И я думаю, что не было ни одного лауреата после того, как он ушел, в котором мы сомневались бы, что он бы поставил свою подпись с радостью объяснила Солженицына

24 сентября в Москве вручили премию Александра Солженицына. Ее лауреатом стал прозаик и эссеист Владислав Отрошенко. Он получил награду за многомерное изображение жизни донского казачества в рассказах и повестях, а также за глубокое исследование творчества Гоголя. Церемония прошла в Доме русского зарубежья.