Москва24 сен Вести.Писатель Александр Солженицын впервые задумался об учреждении литературной премии в России во время Нобелевской церемонии в 1974 году. Вдова писателя и российский общественный деятель Наталия Солженицына рассказала ИС "Вести" о долгом пути воплощении идеи мужа.

Александр Исаевич замыслил, задумал, возмечтал о премии литературной в Стокгольме в 1974 году – в первый год, как нас выслали. И во время Нобелевской церемонии он сидел и записал себе… что вот мечтается, вот бы нам учредить свои литературные премии… И ему повезло, что он вернулся в Россию, когда это стало возможно, через 20 лет, и сумел учредить такую премию частную и независимую рассказала Солженицына

Деньги для премии пришли из Фонда помощи политзаключенным, который также ранее основал Солженицын.

А деньги оттуда пришли от фонда, который он учредил в 1974 году, как Фонд помощи политзаключенным тогдашним, которые в СССР сидели. И отдал этому фонду… в 1975 году и навсегда все мировые гонорары за "Архипелаг ГУЛАГ"… И этот фонд и содержит эту премию до сих пор добавила она

24 сентября в Москве вручили премию Александра Солженицына. Ее лауреатом стал прозаик и эссеист Владислав Отрошенко. Он получил награду за многомерное изображение жизни донского казачества в рассказах и повестях, а также за глубокое исследование творчества Гоголя. Церемония прошла в Доме русского зарубежья.