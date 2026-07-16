Москва16 июл Вести.В Императорском Православном Палестинском обществе прошла научная конференция "200 лет системе органов государственной безопасности России", приуроченная к 200-й годовщине создания первой российской спецслужбы. 15 июля 1826 года, император Николай I учредил Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии во главе с графом Александром Христофоровичем Бенкендорфом. Выступая на мероприятии, председатель ИППО Сергей Степашин предложил считать шефа жандармов и цензора Пушкина основателем российских спецслужб, сообщает МК.RU.

К сожалению, в царской России, особенно в конце XIX века, и я уж не говорю о советской, имя Александра Христофоровича Бенкендорфа было, по сути, оболганным. Он был блестящим русским офицером, получившим звание генерала, был прекрасным дипломатом. Будущее Службы внешней разведки пошло от Третьего отделения. Там была специальная экспедиция , которой было поручено работать за рубежом, доносить правду о России. Я был министром внутренних дел России и директором ФСБ. МВД ведет свою историю с 1803 года, а почему мы ведем историю наших спецслужб с 1918 года? Это несправедливо. Надеюсь, при моей жизни мы вернем эту историческую правду заявил Степашин

Особое внимание собравшиеся историки и ветераны спецслужб уделили взаимоотношениям Александра Пушкина с его цензором, которого поэт называл своим ангелом-хранителем. Выяснилось, что и Михаил Лермонтов был обязан шефу жандармов своим возвращением из ссылки, а Николай Гоголь – финансированием издания "Мертвых душ". При этом крепостные Бенкендорфа в его имении в Прибалтике были освобождены задолго до отмены крепостного права в 1861 году.

Сергей Степашин предложил для начала направить в Академию ФСБ сборник с материалами этой конференции.