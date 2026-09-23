Пушилин заявил о создании новой премии для госслужащих в ДНР В ДНР учреждена новая республиканская премия для госслужащих

Москва23 сен Вести.Новая республиканская премия для государственных гражданских служащих появилась в ДНР. Она носит имя Владимира Дегтярева, сообщил в MAX глава республики Денис Пушилин.

Она будет отмечать тех, кто работает на благо людей и региона. Например, разработку и внедрение прорывных управленческих решений, успешную реализацию сложных государственных задач или вклад в борьбу с бюрократией и улучшение инвестиционного климата сообщил Пушилин в ходе награждения победителей республиканской премии "Гордость Донбасса"

Награда станет ежегодной, ее будут вручаться тем, кто выдвигает инициативы по развитию и повышению комфорта в селах, поселках и городах республики. Премией будут поощрять тех, кто посвятил себя служению народу, заявил Пушилин.

Владимир Дегтярев — советский государственный деятель, возглавлял Донецкую область в послевоенные десятилетия.