Лавров объяснил, почему Каллас и Вадефулю лучше не рваться на переговоры

Лавров: Каллас и Вадефулю лучше заняться своими внутренними проблемами Лавров объяснил, почему Каллас и Вадефулю лучше не рваться на переговоры

Москва30 ноя Вести.Если к переговорам по Украине рвутся такие люди как глава евродипломатии Кая Каллас и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, то им лучше заняться своими внутренними проблемами, заявил глава МИД Сергей Лавров в статье для газеты "Ведомости".

Лавров напомнил о высказываниях Каллас, которая выступала против учета интересов Москвы при формировании архитектуры безопасности Европы.

Мининдел ФРГ Вадефуль высказался еще откровеннее отметил Лавров

Глава МИД процитировал слова Вадефуля, который заявил, что "мы должны признать, что в Европе наступят мир и стабильность только против России, а не с Россией".

И эти люди рвутся за стол переговоров [по Украине]? Лучше бы занялись своими внутренними проблемами заключил Лавров

Между тем Евросоюз (ЕС) стремится исключить Москву из процесса формирования европейской архитектуры безопасности.