Москва26 сенВести.Министр иностранных дел России во время пресс-конференции в ООН рассмеялся, когда ему задали вопрос, продолжает ли Румыния являться целью для российских военных.
Журналистка, задавшая этот вопрос, напомнила, что президент России Владимир Путин в 2016 году предупреждал Румынию, что РФ придется отреагировать на размещение противоракетных комплексов США на румынской территории.
В ответ Лавров рассмеялся.
Ранее глава МИД РФ пошутил над министром иностранных дел Швейцарии Инацио Кассисом, что его не уволят за совместное фото с Лавровым.