Лавров рассмеялся на вопросе, остается ли Румыния целью для военных России

Лавров ответил смехом на вопрос, остается ли Румыния целью для ВС РФ Лавров рассмеялся на вопросе, остается ли Румыния целью для военных России

Москва26 сен Вести.Министр иностранных дел России во время пресс-конференции в ООН рассмеялся, когда ему задали вопрос, продолжает ли Румыния являться целью для российских военных.

Журналистка, задавшая этот вопрос, напомнила, что президент России Владимир Путин в 2016 году предупреждал Румынию, что РФ придется отреагировать на размещение противоракетных комплексов США на румынской территории.

В ответ Лавров рассмеялся.

Ранее глава МИД РФ пошутил над министром иностранных дел Швейцарии Инацио Кассисом, что его не уволят за совместное фото с Лавровым.