Лавров: позиция РФ по базе в Девеселу останется "секретом" Лавров заявил, что позиция России по базе в Румынии остается "секретом"

Москва27 сен Вести.Позиция России по вопросу военной базы в румынском Девеселу остается "секретом".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Журналистка румынского СМИ обратилась к министру с просьбой прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина, который некогда заявил, что румынская база находится в числе целей России из-за находящегося на ней американского вооружения. Она спросила у Лаврова, по-прежнему ли "РФ нацелена на Румынию".

Ну, это ж секрет иронично отреагировал глава российского внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос журналистки

История, о которой Лаврову напомнила журналистка, произошла около десяти лет назад. 12 мая 2016 года Йенс Столтенберг, который тогда был генеральным секретарем НАТО, в ходе выступления на румынской военной базе в Девеселу, официально объявил об операционной готовности размещенного там американского комплекса противоракетной обороны "Иджис" (Aegis).

Позднее Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции, заявил, что при таком раскладе российская сторона будет вынуждена принять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу от размещения элементов ПРО США в Румынии. Тогда российский лидер заметил, что в стране размещаются ракеты дальностью 500 км, а через несколько лет это уже будут ракеты дальностью 1 тыс. км.

МИД Румынии впоследствии выступил с заявлением, что соглашение о противоракетной обороне с США регламентирует оборонительный характер системы ПРО в Девеселу, эта система не направлена против России.