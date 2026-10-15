Лавров: Россия не получала предложений по участию в "Маршруте Трампа"

Лавров сообщил, что Россия не получала обращений об участии в "маршруте Трампа" Лавров: Россия не получала предложений по участию в "Маршруте Трампа"

Москва15 окт Вести.Российская сторона не получала официальных обращений с предложением присоединиться к реализации транспортного проекта "Маршрут Трампа" на Кавказе, однако инфраструктура РФ знакома. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

Пока мы никаких обращений не получали насчет участия в этом проекте, транспортном маршруте имени Дональда Трампа привел слова Лаврова ТАСС

Министр напомнил, что "Российские железные дороги" обладают концессией и управляют Южно-Кавказской железной дорогой, поэтому кавказская инфраструктура хорошо известна и обслуживается с участием специалистов из России.

Вся эта инфраструктура нам знакома, она технологически обслуживается нами подчеркнул Лавров

Глава ведомства отметил, что все потенциальные партнеры осведомлены о технологических возможностях и готовности Москвы подключаться к подобным проектам.