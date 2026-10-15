Москва15 октВести.Российская сторона не получала официальных обращений с предложением присоединиться к реализации транспортного проекта "Маршрут Трампа" на Кавказе, однако инфраструктура РФ знакома. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
Пока мы никаких обращений не получали насчет участия в этом проекте, транспортном маршруте имени Дональда Трампапривел слова Лаврова ТАСС
Министр напомнил, что "Российские железные дороги" обладают концессией и управляют Южно-Кавказской железной дорогой, поэтому кавказская инфраструктура хорошо известна и обслуживается с участием специалистов из России.
Вся эта инфраструктура нам знакома, она технологически обслуживается намиподчеркнул Лавров
Глава ведомства отметил, что все потенциальные партнеры осведомлены о технологических возможностях и готовности Москвы подключаться к подобным проектам.