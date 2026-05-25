Лавров указал на избирательное отношение Запада к суверенитету на примере Дании Лавров: Запад не беспокоился о целостности Дании, но волнуется за Украину

Москва25 мая Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил западные страны в двойных стандартах при защите принципа территориальной целостности государств. Выступая на торжественном приеме по случаю Дня Африки, глава российского МИД напомнил о ситуации вокруг Гренландии и планах США по ее приобретению.

Лавров отметил, что западные политики требуют безоговорочного признания суверенитета только в отношении выгодных им кейсов, полностью игнорируя интересы собственных союзников.