Москва25 маяВести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил западные страны в двойных стандартах при защите принципа территориальной целостности государств. Выступая на торжественном приеме по случаю Дня Африки, глава российского МИД напомнил о ситуации вокруг Гренландии и планах США по ее приобретению.
Лавров отметил, что западные политики требуют безоговорочного признания суверенитета только в отношении выгодных им кейсов, полностью игнорируя интересы собственных союзников.
Я хочу сказать еще о принципиальной вещи. Запад требует уважать только территориальную целостность Украины. Кстати, когда зазвучала тема Гренландии, как-то не особенно про территориальную целостность Дании наши западные коллеги беспокоилисьподчеркнул глава российской дипломатии