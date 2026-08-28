Лавров заявил, что спецслужбы любят тишину, и в этом нет ничего необычного Лавров о визите главы ЦРУ: спецслужбы любят тишину, тут ничего необычного

Москва28 авг Вести.В том, что спецслужбы ведут свою работу в тишине, ничего необычного нет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Глава МИД ответил на вопрос о цели визита Рэтклиффа в Москву.

У нас, как и во всем мире, есть правила, на основе которых спецслужбы взаимодействуют между собой. В этом нет ничего необычного. И нет ничего необычного в том, что они эту работу ведут в тишине. Мы тоже в дипломатии работаем во многом в тишине, но дипломаты обязаны по традиции, по сути своей специальности, рассказывать что-то. Конечно, мы не рассказываем детали, которые слишком чувствительные, которые находятся в проработке, где важно не спугнуть возможные компромиссы и консенсус сказал Лавров

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал подробности переговоров с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По его словам, стороны обсудили вопросы, относящиеся к полномочиям ведомств.