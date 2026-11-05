Лекции о нейросетях и кибербезопасности проводят на московских речных судах В МТС рассказали о лекциях на тему ИИ, которые проводятся на речных судах

Москва5 ноя Вести.Крупнейшие российские разработчики в сфере искусственного интеллекта вместе с Департаментом транспорта Москвы проводят лекции на тему ИИ, которые можно послушать на речных электросудах. О подробностях проекта ИС "Вести" рассказал PR-директор центра искусственного интеллекта МТС Александр Томас.

Мы понимаем нашу обязанность как разработчика давать людям быстро возможность погружаться в новые технологии, которые сегодня развиваются быстрее, чем человек может за ними успеть. В конце 2022 года, когда появились первые чат-боты, где человек мог написать любой вопрос, а нейросеть ему ответить, мало кто мог себе представить, что уже через два года у половины россиян в работе будут такие инструменты. И, соответственно, конечно, любая технология, она несет и позитивные, и негативные стороны. И поэтому важно, чтобы человек был на передовой в том плане, что он знал, как этот мир устроен и как этот мир меняется рассказал Томас

Эксперт отметил, что задача проекта заключается в том, чтобы предать огласке максимально широкий круг тем – от принципов работы нейросетей до кибербезопасности.

Были и простые темы: как генерируется, то есть создается контент – картинки, видео, аудио. Более сложные темы, например, компьютерное зрение, как мы учим машины видеть и понимать мир как человек. Это, например, широко используется в технологии оплаты по лицу, когда нейросеть распознает человека, или в проходе через границу в аэропорту. Были и важные темы: кибербезопасность или гигиена поведения в социальных сетях и в мессенджерах в эпоху новых угроз, которые стоят перед людьми и которые в последние годы активно развиваются сообщил он

Ранее Томас рассказал о базовых правилах цифровой гигиены, которые помогают снизить риск быть обманутым мошенниками.