Москва30 мая Вести.Летчик ВВС Казахстана Азимбек Джуманов выложил в соцсетях кадры сопровождения борта президента РФ Владимира Путина под популярную песню "Матушка-земля".

На видео из кабины истребителя самолет Путина летит на фоне голубого неба и облаков. Рядом видны другие сопровождающие истребители. На фоне звучит отрывок из трека "Матушка-земля" - патриотической российской песни с фольклорным звучанием, народным колоритом и мотивами о русской природе.

Мы приняли участие в церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, которая состоялась в Дворце Независимости с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подписал Джуманов видео

Путин прибыл в Казахстан 27 мая с государственным визитом, а 29 мая принял участие в основных мероприятиях саммита ЕАЭС в Астане.

Ранее журналист Павел Зарубин показал кадры, как вертолет сопровождает кортеж Путина в Астане.