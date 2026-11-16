Москва16 ноя Вести.Лицензия канцлера ФРГ Фридриха Мерца на управление частным самолетом приостановлена. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Как уточняется в публикации, само воздушное судно, которым ранее пользовался политик, продали.

В 2009 году Мерц получил лицензию на управление двухмоторным самолетом, а затем приобрел Diamond DA62. Внимание СМИ этот факт привлек в 2022 году, когда политик прилетел на собственном борту на свадьбу тогдашнего главы Минфина Кристиана Линднера.

Чтобы продлить лицензию, пилоту нужно было за два года налетать минимум 12 часов, выполнить 12 взлетов и посадок, а также совершить длительный полет с инструктором. При управлении двухмоторным судном требовался ежегодный контрольный полет.

По информации Bild, из-за плотного графика канцлера у Мерца не хватало времени на выполнение этих условий. После ухода с госслужбы он сможет вернуться к пилотированию — срок действия его лицензии не ограничен.