Москва30 окт Вести.Глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" поделился, что без портфеля чувствует себя неуверенно, и рассказал, что в нем носит.

Я думаю, что мой портфель можно сравнить с портфелем заказов всей госкорпорации, не только в Африке. У этого портфеля своя история. Последние 20 лет я работаю в основном в командировках и уж точно вдали от дома. И для того чтобы какой-то был комфорт, складываю в этот портфель то, что мне нужно, и пригодится в дороге. И, конечно же, с учетом разнопланового характера нашей работы у меня только одних электронных приборов пять штук. И, конечно же, я уже без него себя чувствую неуверенно рассказал глава российской госкорпорации

Он добавил, что, имея горький опыт сбоя электронной техники, особенно в помещениях со специальной связью, имеет бумажные копии самых необходимых документов.

В частности, на встречах с президентом, с премьер-министром, я, конечно, имею еще и бумажные копии. Но жизнь есть жизнь, и такой объем информации, с которым мы работаем сейчас, просто невозможно удержать даже в моем портфеле. Поэтому, конечно, подавляющее большинство бумаг, писем, внутриотраслевых документов, приказов я подписываю в электронном формате, здесь у нас все работает как часы отметил Лихачев

Ранее глава Росатома сообщил, что его встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и консультации с агентством состоятся через две недели.