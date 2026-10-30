Москва30 окт Вести.Глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" рассказал, какие новости ему интересны.

Он подчеркнул, что постоянно пытается быть в курсе событий, поэтому не может без новостей.

Мне интересны новости, в первую очередь связанные с нашей профессиональной деятельностью. Все, что связано с российской промышленностью, с присутствием России на зарубежных рынках. Конечно, очень интересна геополитика. Но и культурные, спортивные новости тоже, мне кажется, таят в себе много смыслов, в том числе и для успешной работы