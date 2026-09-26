Москва26 сен Вести.Перекрытие Ормузского пролива обошлось мировой экономике в сотни миллиардов евро, а решение о переходе к зеленой энергетике в странах Евросоюза привело к физическим ограничениям энергопотребления. Об этом в документальном фильме Натальи Соловьевой "Атом. Сделано в России" заявил глава Росатома Алексей Лихачев, сообщает ИС "Вести".

По словам Лихачева, последствия кризиса на Ближнем Востоке и стремление Европы к переходу на зеленую энергетику раньше было сложно даже представить, но сейчас они стали повседневной реальностью.

Мы имеем последствия Ормузского кризиса, которые стоили сотни миллиардов. В некоторых оценках, до 90 млрд евро, например, европейской экономике. Мы имеем последствия непродуманных, порой вульгарных решений об энергопереходе в ряде европейских стран, которые привели к тому, что принимались решения о физических ограничениях энергопотребления бытовых приборов в некоторых странах. Это 3-4 года назад казалось кадром из фантастического фильма. Тем не менее, это стало повседневной такой реальностью сказал он

Ранее Лихачев сообщил, что мировые темпы роста потребления электроэнергии в 2027 году составят как минимум 4%, и отметил, что атомная энергетика должна стать частью глобального энергобаланса.