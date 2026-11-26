Лихачев: встреча с Гросси должна состояться после выборов генсека ООН Лихачев заявил, что встреча с Гросси должна состояться после выборов генсека ООН

Москва26 ноя Вести.Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев намерен встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы подвести итоги 2026 года и обсудить сотрудничество на 2027 год. Об этом глава госкорпорации заявил в ходе разговоров с журналистами.

По его словам, встреча состоится после выборов генерального секретаря ООН.

По прохождению всех процедур, связанных с выборами генсека [ООН], конечно, в любом случае, встретимся с Рафаэлем [Гросси] и в том или ином качестве, но обязательно проведем межведомственные консультации, чтобы подвести итоги года, и, конечно же, пробросить мостик на дальнейшее сотрудничество уже в 2027 году сказал Лихачев

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Сейчас проходят опросы, которые позволят приступить к выбору его преемника. Одним из кандидатов на эту должность является Гросси.

Для того, чтобы кандидат мог быть рекомендован Генассамблее ООН, ему надо получить голоса девяти членов Совбеза. При этом ни одно из государств с правом вето – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания – не должно возражать против его кандидатуры.

Наибольшей поддержкой заручилась представитель Коста-Рики Ребека Гринспан. Она получила 10 из 15 голосов в поддержку своей кандидатуры. Гендиректор МАГАТЭ набрал восемь положительных и шесть отрицательных отзывов.