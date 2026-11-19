Развожаев сообщил о введении лимита на заправку бензина в канистры

Лимит на заправку бензина в канистры введен в Севастополе Развожаев сообщил о введении лимита на заправку бензина в канистры

Москва19 ноя Вести.В Севастополе вводится лимит на заправку бензина в канистры. Информацию в MAX разместил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как отметил Развожаев, большое количество севастопольцев обращаются к властям с жалобами на то, что не могут заправиться из-за очередей и чрезмерных объемов закупки топлива некоторыми водителями.

К сожалению, предупреждение не сработало. Некоторые продолжают скупать бензин и заливать его в канистры - по 200–300, а то и по 500 литров за раз… С 00.00 на АЗС "Атан" и "ТЭС" вводится лимит: разовая заправка одного автомобиля - полный бак + 20 литров в канистры сообщил Развожаев

Ограничения вводятся для стабилизации ситуации, чтобы обеспечить доступ к бензину для всех, подчеркнул губернатор.

В конце октября все ограничения на покупку топлива на автозаправках сети "ТЭС" были отменены.