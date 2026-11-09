В Ленобласти рекомендовали продавать не более 30 литров бензина в одни руки

В Ленинградской области ввели временные лимиты на продажу бензина и дизеля В Ленобласти рекомендовали продавать не более 30 литров бензина в одни руки

Москва9 ноя Вести.В Ленинградской области предлагают продавать в одни руки не больше 30 литров бензина и 50 литров дизеля - такую временную норму рекомендовал ввести оперативный штаб региона. Письма с этим предложением уже ушли всем топливным компаниям, работающим в области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Оперативный штаб Ленинградской области принял решение дать рекомендацию ввести в целом по субъекту единую временную норму отпуска топлива: 30 литров бензина; 50 литров дизельного топлива в одни руки написал Александр Дрозденко

Обращение касается автомобилистов и тех, кто едет через Ленинградскую область транзитом. Причина – ограничения на отпуск топлива, которые вводят несколько крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Заправлять топливо в канистры, соответствующие ГОСТ Р 58404-2019, просят в пределах лимита на одну заправку. Власти рассчитывают, что такие меры не дадут возникнуть ажиотажному спросу и позволят жителям региона гарантированно заправляться.