В Астраханской области ограничат продажу бензина до 40 литров на автомобиль

В Астраханской области введут лимит продажи топлива, до 40 литров на машину В Астраханской области ограничат продажу бензина до 40 литров на автомобиль

Москва13 авг Вести.Временное ограничение на продажу топлива предложено ввести в Астраханской области. На один автомобиль предлагают продавать до 40 литров бензина, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Он отметил, что такая мера позволит снизить сезонный и остаточный спрос с прошлой волны ограничений. Таковы предложения компаний "Лукойл" и "Газпром".

Необходимо временно перевести работу ряда городских заправок на ограниченный график, а также ограничить продажу топлива до 40 литров на один автомобиль написал он в MAX

Меры будут носить временный характер. При этом Бабушкин подчеркнул, что особое внимание он поручил уделить снабжению сельских районов.