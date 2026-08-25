В Астраханской области снизят лимит продажи бензина до 30 литров

Лимит продажи бензина снизят в Астраханской области В Астраханской области снизят лимит продажи бензина до 30 литров

Москва25 авг Вести.Власти Астраханской области приняли решение о снижении лимита продажи бензина в одни руки с 40 до 30 литров. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

По его словам, такое решение было принято по результатам анализа ситуации, проведенного совместно с поставщиками топлива.

Принято решение снизить отпуск 92-го и 95-го бензина до 30 литров в одни руки, что позволит увеличить время работы АЗС, а значит, и количество заправленных транспортных средств в день отметил глава региона

Кроме того, Бабушкин попросил правоохранительные органы проверить деятельность лиц, которые составляют списки очередности на заправках, а также автовладельце, бросающих транспорт на центральных магистралях.

Глава региона добавил, что поставки топлива в Астраханскую область стабильны и без снижения объемов.