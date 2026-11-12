Москва12 нояВести.Ограничения на объем топлива, отпускаемого за одну транзакцию на АЗС, вновь ввела в Томской области "Роснефть". Об этом сообщают "Вести-Томск" со ссылкой на замглавы правительства региона Василия Потемкина.
Отмечается, что теперь на этих заправках в одни руки можно приобрести не больше 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива, а при покупке топлива в канистру ограничение составляет 20 литров.
Принято решение "Роснефтью" вновь ввести лимиты на транзакции – 30 литров на марочный бензин, 50 литров на дизельсказал Василий Потемкин
При этом на заправках "Газпромнефти" лимиты отсутствуют, говорится в сообщении
В Томской области насчитывается 146 АЗС, из них работает 134.