На части АЗС Томской области вновь ввели ограничения на продажу топлива

Лимиты на продажу топлива вернули на некоторых АЗС Томской области На части АЗС Томской области вновь ввели ограничения на продажу топлива

Москва12 ноя Вести.Ограничения на объем топлива, отпускаемого за одну транзакцию на АЗС, вновь ввела в Томской области "Роснефть". Об этом сообщают "Вести-Томск" со ссылкой на замглавы правительства региона Василия Потемкина.

Отмечается, что теперь на этих заправках в одни руки можно приобрести не больше 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива, а при покупке топлива в канистру ограничение составляет 20 литров.

Принято решение "Роснефтью" вновь ввести лимиты на транзакции – 30 литров на марочный бензин, 50 литров на дизель сказал Василий Потемкин

При этом на заправках "Газпромнефти" лимиты отсутствуют, говорится в сообщении

В Томской области насчитывается 146 АЗС, из них работает 134.