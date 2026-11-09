Москва9 нояВести.На АЗС компании "Роснефть" вновь вводятся ограничения на продажу топлива, сообщили РБК в Минэкономразвития Забайкальского края.
Там уточнили, что такие меры действуют во всех регионах России.
На АЗС сети в городах разрешают наливать не более 30 л топлива в бак, на заправках на трассах – не более 50 л… В канистры топливо не отпускаютотмечается в публикации
Забайкальское Минэкономразвития проинформировало в мессенджере MAX, что на сегодняшний день остатки топлива в крае с учетом резервов нефтебаз составляют более 26 тысяч тонн, этого объема хватит на 30 суток.
Однако в ведомстве заявили, что причин для беспокойства нет: в Забайкалье везут почти 10 тысяч тонн топлива, причем более 6 тысяч тонн – бензин марок АИ-92 и АИ-95.