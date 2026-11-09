"Роснефть" вновь ввела ограничения на продажу топлива на АЗС по всей стране

На АЗС "Роснефти" вновь введены ограничения на продажу топлива "Роснефть" вновь ввела ограничения на продажу топлива на АЗС по всей стране

Москва9 ноя Вести.На АЗС компании "Роснефть" вновь вводятся ограничения на продажу топлива, сообщили РБК в Минэкономразвития Забайкальского края.

Там уточнили, что такие меры действуют во всех регионах России.

На АЗС сети в городах разрешают наливать не более 30 л топлива в бак, на заправках на трассах – не более 50 л… В канистры топливо не отпускают отмечается в публикации

Забайкальское Минэкономразвития проинформировало в мессенджере MAX, что на сегодняшний день остатки топлива в крае с учетом резервов нефтебаз составляют более 26 тысяч тонн, этого объема хватит на 30 суток.

Однако в ведомстве заявили, что причин для беспокойства нет: в Забайкалье везут почти 10 тысяч тонн топлива, причем более 6 тысяч тонн – бензин марок АИ-92 и АИ-95.