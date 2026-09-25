В сети АЗС "Сибойл" в Якутске бензин временно отпускается по топливным картам

В Якутске на АЗС ограничили продажу бензина до прибытия новой партии В сети АЗС "Сибойл" в Якутске бензин временно отпускается по топливным картам

Москва25 сен Вести.В сети автозаправочных станций "Сибойл" в Якутске введены временные ограничения на продажу бензина АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Бензин временно отпускается исключительно по топливным картам. Такая мера принята для бесперебойного обеспечения экстренных служб.

Это позволяет нам в приоритетном порядке обеспечивать муниципальные предприятия, сельхозпроизводителей, учреждения здравоохранения, аварийные и экстренные службы — все те организации, чья работа напрямую зависит от бесперебойного снабжения топливом уточнили в оперштабе на платформе МАХ

Ожидается, что новая партия топлива поступит в ближайшее время, после чего продажи возобновят в обычном режиме для всех водителей.