Лингвисты напомнили, что означает слово "могнуть" Лингвисты: слово "могнуть" в молодежном сленге часто используется неверно

Москва4 ноя Вести.Глагол "могнуть" в молодежном сленге часто используется неправильно, слово означает "превзойти кого-то в чем-либо", при этом оно не подразумевает "наказать". Об этом сообщили ТАСС лингвисты портала "Грамота.ру".

Слово "могнуть" часто используется неправильно теми, кто не владеет сленгом. "Могнуть" означает "превзойти кого-то в чем-то, оказаться лучше в каком-то отношении", но не значит, например, "выявить, поймать и наказать" говорится в сообщении

Отмечается, что слово "могнуть" восходит к английскому сленговому глаголу mog или mogging. В русскоязычный обиход глагол вошел благодаря треку блогерского объединения "ЦУ Е ФА" с фразой "Я тебя могну".

По мнению лингвистов, популярности глагола способствует его сходство с исконно русским словом "мочь" и просторечным "подмогнуть".

Несмотря на победу mogging в одной из англоязычных акций "Слово года", глагол "могнуть" не попал в шорт-лист аналогичной акции "Грамоты.ру". Хотя в 2026 году его стали употреблять чаще, а на этапе сбора слов его предлагали пользователи соцсетей.