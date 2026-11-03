"Стихи и мемы": школьникам предложили готовиться к ЕГЭ и ОГЭ по-новому Школьникам предложили необычные способы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Москва3 ноя Вести.Школьники могут дополнить свою подготовку к ЕГЭ и ОГЭ с помощью стихов, мемов и других необычных способов, рассказало издание KP.RU.

Для запоминания материала на экзамен учащимся могут помочь стихи и даже рэп, пишут журналисты. С их помощью, считают они, подростки могут запомнить не только правила русского языка, но и исторические факты, и даже математические и физические формулы.

Другие способы - сделать шифровки с подключением ассоциаций либо просмотреть мемы по интересующим предметам.

Также школьникам могут помочь смена локаций при повторении материала, составление конспектов с картинками, а также использование карточек с заданиями.

Ранее эксперт Ольга Лебединская заявила, что старшеклассники должны тратить на домашние задания не более трех с половиной часов. При этом ученики 7-9 классов на пятидневке не должны заниматься более 32-33 часов в неделю, а при шестидневке - не более 35-36 часов.