Москва15 сен Вести.Уроки логики формируют у детей критическое и аналитическое мышление. Впоследствии они смогут противостоять и информационным фейкам, и мошенникам без помощи родителей. Об этом заявила ИС "Вести" преподаватель Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Полина Аркадскова.

В современном мире "представить курсы логики без медиаграмотности довольно сложно". Несмотря на это, указала она, в школьную программу можно внедрять "отдельные логические фрагменты".

Обществознание - хороший вариант, потому что у учителей обществознания есть база работы с анализом текстовой информации, не только текстовой. Также, возможно, математики и информатики ... Можно потихонечку вводить в школьные программы отдельным предметам логические фрагменты ... Я все-таки мечтаю, что когда-нибудь этот специализированный модуль по логике появится в школьной программе. Но сейчас можно потихонечку вводить в школьные программы отдельным предметом логические фрагменты ... Информатика - умение оперировать логическими операциями "и, или, если – то". Математика - не просто показать решения, но задавать ученику вопрос: "А как ты пришел к этому решению, как размышлял в процессе?". Или, если мы говорим о других гуманитарных предметах, литературе, то попросить учеников найти, где герой мыслит рационально, делает правильные, логичные выводы, а где мыслит эмоционально … Прекрасная вещь - классные часы и проектная деятельность. Здесь можно учиться анализировать те же самые новости, например сказала Аркадскова

В Госдуме РФ предложили вернуть изучение логики в школу.

В Минпросвещения нашли способ сделать оценки в школе более объективными.