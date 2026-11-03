Эксперт рассказал, сколько времени школьники должны тратить на домашние задания Эксперт Лебединская: старшеклассники должны делать домашние задания за 3,5 часа

Москва3 ноя Вести.Домашние задания должны занимать у учеников 2-3-х классов не более 1,5 часа, а у старшеклассников – до 3,5 часа, сообщило РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ имени Г. В​​​. Плеханова Ольгу Лебединскую.

Основной измеряемый и оттого объективный показатель перегрузки школьников – превышение норматива времени, которое ребенок тратит на выполнение домашних заданий. Оно не должно превышать 1,5 часа во 2-3-х классах, 2 часа в 4-5-х классах, 2,5 часа в 6-8-х классах и 3,5 часа в 9-11-х классах. В первом классе нет домашнего задания отметила эксперт

Эксперт уточнила, что нагрузка за неделю также нормирована: так, ученики 7-9-х классов, учащиеся пять дней в неделю, не должны заниматься больше 32-33 часов в неделю, а при шестидневке – не больше 35-36 часов. У выпускников эта норма составляет 34 и 37 чаосв соответственно.