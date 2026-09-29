ФИПИ: среди ошибок на ЕГЭ по литературе - употребление понятий из интернета

Названы типичные ошибки на ЕГЭ по литературе, и в некоторых "виноват" интернет ФИПИ: среди ошибок на ЕГЭ по литературе - употребление понятий из интернета

Москва29 сен Вести.Среди типичных ошибок на ЕГЭ по литературе в 2026 году оказались подмена терминов другими формулировками, необоснованное использование понятий из интернета и невнимательное чтение заданий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Так, участники экзамена подменяли термины общеупотребительными понятиями, когда писали слово "книжка" вместо "роман", "спор" или "столкновение" вместо "конфликт".

Выпускники необоснованно использовали понятия из интернета: например, слово "эпический" употребляли вместо "важный" или "значимый". Также участники экзамена необоснованно применяли термины из других наук: к примеру, писали слово "дискурс" вместо "дискуссия", "психоанализ" вместо "психологизм".

Специалисты порекомендовали для подготовки к ЕГЭ по литературе пользоваться не читательским дневником, а таблицами и схемами. Кроме того, эксперты посоветовали заниматься разными видами чтения.

В июле в Рособрнадзоре сообщали, что в последующие годы ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня.