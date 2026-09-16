ФИПИ: ошибки в ЕГЭ-2026 по русскому языку часто допускали в написании корней

Стали известны самые частые орфографические ошибки в ЕГЭ по русскому языку ФИПИ: ошибки в ЕГЭ-2026 по русскому языку часто допускали в написании корней

Москва16 сен Вести.Выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку в 2026 году, чаще всего ошибались в правописании корней, приставок и суффиксов, следует из методических рекомендаций ФИПИ, проанализированных РИА Новости.

Так, экзаменуемые часто писали "упамянул", "вырожение", "лагирей", "периуд", "отпровляет", "помагать", "минталитет", совершая ошибки в правописании гласных и согласных в корне слова.

Затруднение вызывало также правописание приставок и букв "ы", "и" после приставок ("приодолел", "преобретает", "зделать", "безценный"), правописание суффиксов ("далие", "теплатой", "ценнасть"), употребление "ь" в глаголах и глагольных формах ("решив остатся", "каждый любит повалятся", "хочет отказатся") написали в агентстве

Также выпускники затруднялись в написании -н- и -нн- в разных частях речи, в выборе не и ни, правописании окончаний имен существительных, прилагательных, числительных и глаголов.