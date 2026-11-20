Лишь 5-10% курильщиков в РФ могут отказаться от привычки самостоятельно Самостоятельно бросить курить могут не более 10% россиян

Москва20 ноя Вести.Самостоятельно отказаться от курения могут лишь 5-10% российских курильщиков. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, в других странах доля тех, кому удается бросить курить без посторонней помощи, еще ниже.

Только там 2-4% от курильщиков может самостоятельно бросить курить. В России мы считаем, что это может быть чуть побольше, но это все равно единичные проценты: 5-7%. Ну, может быть, 10% смогут сами найти в себе силы и бросить курить заявила Попович

Ранее невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская сообщила, что наиболее тяжелые симптомы отказа от курения проявляются в первые два-три дня после последней сигареты.