The Lancet: пассивное курение привело к смерти более 1,6 млн человек за 2023 год

В Британии рассказали, сколько человек "убило" пассивное курение за год The Lancet: пассивное курение привело к смерти более 1,6 млн человек за 2023 год

Москва8 сен Вести.Пассивное курение стало причиной преждевременной смерти более 1,6 млн человек за 2023 год, следует из исследования, опубликованного в британском медицинском журнале The Lancet.

По данным ученых, за 2023 год воздействию пассивного курения подверглись 2,7 млрд человек, в том числе 767 млн детей от 0 до 14 лет.

Наиболее высокой стандартизированной по возрасту распространенность такого воздействия была в Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании - 48,4% (44,0-53,4%). В некоторых странах среди женщин распространенность воздействия была почти в 1,8 раза выше, чем среди мужчин говорится в публикации

Отмечается также, что общий показатель лиц, столкнувшихся с пассивным курением, оставался стабильным, однако в Африке и на Ближнем Востоке он резко вырос.

В 2023 году воздействие пассивного курения было связано с 1,66 млн смертей (1,33–2,07 млн) и 44,8 млн лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности (DALY) (35,8-54,3 млн) во всем мире. В целом основным источником DALY, связанных с пассивным курением, была ишемическая болезнь сердца - 12,0 млн DALY (9,31–15,2 млн). Среди детей ведущую роль играли инфекции нижних дыхательных путей - 5,16 млн DALY (3,48-7,12 млн) резюмировали авторы исследования

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