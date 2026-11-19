Невролог Демьяновская: симптомы отказа от курения проявляются в первые 2-3 дня

Врач рассказала, сколько времени требуется мозгу для восстановления от курения Невролог Демьяновская: симптомы отказа от курения проявляются в первые 2-3 дня

Москва19 ноя Вести.Наиболее тяжелые симптомы отказа от курения проявляются в первые два-три дня после последней сигареты. Об этом в беседе с RT рассказала невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, никотиновая зависимость формируется из-за воздействия вещества на систему вознаграждения головного мозга. Когда концентрация вещества в крови снижается, возникают раздражительность, тревожность, рассеянность и внутреннее напряжение.

Курильщик воспринимает это состояние как реакцию на жизненные проблемы и машинально тянется за сигаретой, чтобы заглушить дискомфорт. Так рождается иллюзия расслабления сказала Демьяновская

В действительности, подчеркнула врач, сигарета лишь временно ослабляет проявления никотиновой абстиненции, а не устраняет стресс.

Однако в течение первого месяца количество избыточных никотиновых рецепторов начинает уменьшаться. При этом полное восстановление биохимического равновесия и эмоционального состояния, по словам невролога, может занять несколько месяцев.

Ранее терапевт предупредила, что никотин может влиять на результаты лабораторных анализов. В том числе может измениться уровень глюкозы, лейкоцитов, кортизола и сатурации.