Вертолет погранохраны Литвы кружит в километре от границы с Белоруссией

Литовский пограничный вертолет зафиксирован вблизи границы с Белоруссией Вертолет погранохраны Литвы кружит в километре от границы с Белоруссией

Москва28 окт Вести.Вертолет пограничной службы Литвы выполняет полеты в непосредственной близости от государственной границы с Белоруссией, следует из мониторинговых данных сервиса Flightradar24, который отображает воздушное движение и перемещения самолетов на интерактивной карте.

По состоянию на 21:10 по московскому времени вертолет Airbus Helicopters H135 курсировал в районе литовской деревни Грабяй. Траектория маневрирования борта проходила на расстоянии менее одного километра от разграничительной линии с белорусской территорией.

Пункт вылета и итоговый маршрут приземления вертолета в открытых источниках не указаны.

Ранее сообщалось, что шведский военный борт Gulfstream S102B Korpen выполнял радиолокационную разведку над Эстонией, Латвией и Литвой вблизи российских и белорусских границ.