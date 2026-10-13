Москва13 октВести.Силовые структуры Латвии запустили разведывательный дрон, который курсирует в районе, примыкающем к границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По словам собеседника агентства, БПЛА был запущен в окрестностях села Цибули, находящегося в районе, примыкающем к российской границе. Затем аппарат пролетел параллельно границе и на данный момент направляется в сторону границы с Белоруссией.
В публикации отмечается, что речь идет о беспилотнике Penguin C UAS. Он предназначен для обнаружения движущихся целей, наблюдения за пространством и сбора разведывательной информации.
Аппарат курсирует на высоте около 1,2 км вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации и авиации общего назначения, в том числе на малых высотахприводит агентство слова источника
Ранее сообщалось, что латвийские аграрии недовольны милитаризацией приграничной территории с Россией. Они критикуют возведение так называемых "зубов дракона" и не хотят вкладываться в развитие этих территорий, поскольку не чувствуют себя в безопасности.