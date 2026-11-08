"ЛизаАлерт": конец ноября может стать периодом наименьшего числа пропаж людей В "ЛизаАлерт" назвали период с наименьшим числом заявок о пропаже людей

Москва8 ноя Вести.Меньше всего обращений о пропаже людей обычно поступает в конце ноября, пик приходится на середину сентября. Об этом сообщил ТАСС председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

По его словам, каждый год число заявок начинает расти с декабря и достигает максимума в сентябре.

У нас есть такая цикличность, самый низкий сезон будет - конец ноября. Меньше всего в году пропаж. Дальше мы идем медленно наверх, в декабре, еще больше заявок в январе отметил Сергеев

Он добавил, что в начале осени отряд может получать более 100 обращений в сутки о пропавших в природной среде.

По мнению Сергеева, в теплый период количество исчезновений людей возрастает, поскольку многие отправляются в лес, отдыхают у водоемов, катаются на велосипедах. Зимой такие поводы для пропажи возникают реже, однако поиски в такое время более сложными и напряженными.